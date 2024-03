Les Belgian Tornados qualifiés pour la finale du 4x400m où ils viseront un 18e podium

Ils ont pris la 2e place de la première série en 3:06:27 (un meilleur temps que lors de leur victoire en finale à Belgrade en 2022) derrière les États-Unis (3:05.56) et devant le Kenya (3:06.96) et la Slovaquie (3:09.21).

Il n'y avait que huit équipes présentes au départ des séries et six d'entre elles entraient en finale: les deux premiers des deux séries et les deux meilleurs temps.