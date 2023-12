Les Celtics s'offrent les Lakers à Los Angeles et possèdent le meilleur bilan de la ligue

Après les victoires de New York contre Milwaukee (129-122) et de Denver contre Golden State (120-114) plus tôt dans la soirée, le "derby" entre les deux franchises aux 17 titres a souri aux visiteurs. Anthony Davis a opposé une solide résistance avec 40 points et 13 rebonds, mais ses coéquipiers ne lui ont pas offert le soutien nécessaire. En face, Kristaps Porzingis (28 points, 11 rebonds) a mené les siens vers la victoire de même qu'un Jayson Tatum au four et au moulin (25 points, 8 rebonds, 7 assists).

Avec cette victoire, Boston se détache en tête de la Conférence Est, tandis que les Lakers (16 v-15d) sont 9e à l'Ouest.