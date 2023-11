Les championnats du monde en petit bassin du 10 au 15 décembre 2024 à Budapest

L'évènement se déroulera dans la Dune Arena de la capitale hongroise et se tiendra après les épreuves de Coupe du monde en petit bassin de 2024 et à l'issue d'une année marquée par les Jeux Olympiques de Paris durant l'été et les championnats du monde en grand bassin à Doha, au Qatar, du 2 au 18 février.

La 16e édition des Mondiaux en petit bassin s'était déroulée à Melbourne en Australie en décembre 2022, avec trois nageuses belges: Valentine Dumont, Florine Gaspard et Fleur Vermeiren.