Les Cheetahs, 4e chrono, qualifiées pour la finale: "Fantastique avec un si bon chrono"

Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Hanne Claes et Helena Ponette ont hissé les Belgian Cheetahs, le relais féminin belge du 4x400m, en finale des Championnats du monde d'athlétisme de Budapest, samedi soir. Elles se sont classées 2e de leur course en 3:23.63, le 4e chrono des séries.

"C'est fantastique d'entrer en finale avec un si bon chrono" s'est réjoui Naomi Van den Broeck après le 2e chrono de l'histoire de l'équipe juste après le record de Belgique en finale de l'Euro de Munich (3:22.12, le 20 août 2022). "Se qualifier pour la finale était l'objectif. Il est atteint."

"Mon seul but était de donner le témoin à Imke pas trop loin" expliqua Naomi Van den Broeck qui effectuait à cette occasion son entrée dans les Mondiaux de Budapest. Elle cédait le "bâton" en 6e position. Imke, malgré un "tape" sur la cuisse droite, effectuait une très belle remontée pour occuper la 3e place après 200m sur son parcours puis cédait le relais à Hanne Claes en 4e position. "Nous savions que l'Italie serait notre grande rivale pour la qualification. Donc j'ai gardé ça à l'oeil et je me suis efforcée de passer devant elle. Vervaet céda le relais à Hanne Claes en 4e position qui fut à la lutte avec la Transalpine. "J'ai couru facile derrière elle avant de la déborder dans la dernière ligne droite. Le scénario imaginé a réussi", a expliqué la spécialiste des haies. Désignée finisseuse pour l'occasion, la jeune Helena Ponette n'a pas tremblé et a parfaitement géré sa 3e place "même si je ne pouvais où était l'Italienne derrière moi. Je suis restée calme et j'ai bien géré mes efforts."