Les Cheetahs 5e en finale du 4x400: "Cinquièmes du monde ce n'est pas rien"

Les Belgian Cheetahs n'ont pas réussi à mettre à profit la 49e et ultime finale des championnats du monde d'athlétisme de Budapest pour offrir à la Belgique sa seule médaille en 2023. Le relais 4x400m féminin composé de Helena Ponette, Imke Vervaet, Hanne Claes et Camille Laus a pris la 5e place derrière les Pays-Bas de la phénoménale Femke Bol (3:20.72), la Jamaïque (3:20.88), la Grande-Bretagne (3:21.04) et le Canada (3:22.42).

"Cinquième du monde ce n'est pas rien", soulignait Hanne Claes. "On a fait mieux qu'en séries, on a gagné une seconde. On peut être fières de nous. C'est dommage qu'il nous manque un petit peu pour le podium."

"Cinquième, c'est positif. La preuve que l'on fait partie des meilleures du monde. C'est difficile d'accrocher les trois premières sans Cynthia. Le chrono de 3:22, c'est un gros chrono. On fait toutes une belle course. C'est important de montrer à chaque événement que l'on est présentes. J'espère qu'un jour, cela va payer. On n'a pas de regret à avoir. On s'est battues jusqu'au bout mais c'est sûr que la course s'est assez vite dessinée", analysa Camille Laus qui n'avait pas couru samedi les séries.

"Ce n'était pas une chouette nouvelle" expliqua Laus à propos du forfait de Cynthia Bolingo, blessée au mollet. "Surtout pour elle parce qu'elle voulait absolument courir avec nous. On avait quelque chose à jouer et on le savait. Ce n'est que partie remise. On espère l'année prochaine."