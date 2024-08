Les Cheetahs espéraient mieux mais ont couru à leur niveau

Les Belgian Cheetahs ont terminé, comme à Tokyo, à la 7e place de la finale du relais 4x400 m féminin des Jeux Olympiques, samedi à Paris. "C'est peut-être une toute petite déception quand on voit la place, car on aurait évidemment voulu faire mieux qu'à Tokyo, mais on ne peut pas se plaindre. La finale était d'un niveau incroyable", a analysé Imke Vervaet, deuxième relayeuse belge dans une course survolée par les États-Unis de Sydney McLaughlin-Levrone.