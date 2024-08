Les courses aux médailles reportées à vendredi en 49er et 49er FX

Par manque de vent, les deux courses aux médailles programmées jeudi en catégorie 49er (messieurs) et 49er FX (dames), aux Jeux Olympiques de Paris-2024, ont été reportées à vendredi au large de Marseille.

La régate en 49er a d'abord pris un 1er départ, mais a ensuite été arrêtée vers 15h00. Elle a ensuite été retardée à plusieurs reprises, avant d'être postposée officiellement à vendredi en fin d'après-midi. Les 49er FX sont quant à eux également restés en attente durant toute l'après-midi.

Aucun bateau belge ne devait participer à ces deux régates finales, puisque tant Anouk Geurts et Isaura Maenhaut, 14es en skiff féminin, que Yannick Lefèbvre et Jan Heuninck, 16es en skiff masculin, ne s'étaient qualifiés pour cette course décisive.