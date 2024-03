Les débuts professionnels de Matthis Besard et Adrien Dumont de Chassart sur le sol belge

Besard est aligné sur le DP World Tour, le principal circuit professionnel européen pour lequel il a obtenu sa carte lors de la Qualifying School, fin 2023. "J'ai de grandes attentes, mais je suis encore en phase d'apprentissage" a-t-il déclaré. "Je sais que j'ai les capacités pour gagner, mais je dois encore apprendre à terminer dans les dix ou quinze premiers. Mes résultats sont décevants jusqu'ici, mais il faut voir les choses dans leur ensemble". Habitué au voyage, Besard n'est pas mécontent de jouer à domicile. "C'est aussi agréable pour la famille et les amis de vous voir au travail pour une fois."

De son côté, Dumont de Chassart dispute sa première saison sur le PGA Tour, le circuit professionnel américain, où il a aussi vécu des débuts difficiles. "Cela fait neuf mois que j'y évolue et ça a été dur au début. Je trouvais cela très excitant et j'avais du mal à me concentrer sur mon jeu. J'ai beaucoup appris et je réalise maintenant qu'il faut se consacrer à 100% à chaque tournoi, à chaque trou et à chaque coup". Il a récemment été récompensé de ses efforts avec une sixième place à l'Open de Porto Rico. "J'espère pouvoir continuer sur cette lancée. Cela fait longtemps que j'attends de jouer le Soudal Open et maintenant que j'ai fini mes études aux États-Unis, je peux enfin le faire. Ce sera agréable de jouer devant les supporters belges".