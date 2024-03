"Les dés ont tourné pour nous" se réjouit Raymond Westphalen, le coach de Limburg United

Roman Penn et Osun Osunniyi se sont partagés le titre de MVP de la finale et ont adoré l'ambiance à Forest National. "C'est un régal de jouer dans des ambiances pareilles. C'est pour cela qu'on joue au basket, pour vivre de tels moments. Cela vous pousse à donner le meilleur de vous-mêmes."

Dans une ambiance digne des grands rendez-vous, les Limbourgeois ont émergé dans le dernier quart-temps face à la jeunesse du Spirou. "Les supporters, c'était dingue. On en avait 20 cars avec nous. Quant à Charleroi, ils nous ont posé beaucoup de problèmes avec leur défense très agressive. De notre côté, on n'a pas démarré assez durement et donc il a fallu courir derrière. L'un dans l'autre, c'est le genre de match auquel je m'attendais. Dans le dernier quart, les dés ont tourné pour nous, on a même commencé à mettre nos lancers-francs", a souligné Westphalen.

Du côté carolo, le coach Sam Rotsaert a souligné les "quelques hésitatons ou mauvais choix" de son équipe dans le dernier quart-temps. "Quand on est à égalité et qu'on ne marque que sep points en dix minutes il faut empêcher l'adversaire d'en mettre plus de six et ça, c'est très difficile face à une telle équipe. Nous avons les meilleurs supporters du pays, ils sont partout avec nous ! Nous voulions tant leur rapporter ce trophée."