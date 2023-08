Les deux 4x100 américains en or, triplé pour Lyles, doublé pour Richardson

Les Etats-Unis ont été sacrés champions du monde tant sur 4x100 m masculin que féminin samedi, offrant à Noah Lyles une troisième médaille d'or à Budapest, après le 100 m et le 200 m, et à Sha'Carri Richardson une deuxième, après le 100 m.

Dans la foulée, les Américaines, avec Richardson, la nouvelle reine du 100 m, pour conclure le relais, se sont elles imposées en 41 sec 03, record des championnats. Elles ont devancé la Jamaïque de Shelly-Ann Fraser-Pryce et Shericka Jackson (41.21), et la Grande-Bretagne (41.97).

Richardson, qui vivait ses premiers grands championnats à 23 ans, les achève avec deux médailles d'or, sur 100 m et 4x100 m, et une en bronze, sur 200 m, à un an des JO-2024.

Lyles (26 ans), lui, est désormais sextuple champion du monde, trois fois sur 200 m, une fois sur 100 m et deux fois avec le 4x100 m. Surtout, il est le premier à avoir réalisé le doublé 100 m-200 m aux Mondiaux depuis la légende Usain Bolt en 2015.

A 36 ans, Fraser-Pryce, médaillée de bronze du 100 m en début de semaine malgré une saison lancée très tardivement à cause d'un genou douloureux, étoffe encore sa collection de médailles mondiales : elle en compte désormais 16 (dont 11 en or). C'est deux de plus que deux autres étoiles jamaïcaines, Bolt et Merlene Ottey. Mais quatre de moins que celle qui détient le record de médailles mondiales, l'Américaine Allyson Felix, qui s'est retirée des pistes en 2022.