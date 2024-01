Les deux descentes de Chamonix annulées à cause d'un manque de neige

Les deux descentes messieurs de Chamonix, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin prévues les 2 et 3 février, ont été annulées à cause d'un manque de neige, a communiqué samedi la fédération internationale de ski (FIS).

"En raison des températures élevées et des conditions de neige non favorables, les deux descentes prévues les 2 et 3 février à Chamonix sont annulées. Le slalom du dimanche 4 février est maintenu comme prévu", a écrit la FIS sur X (anciennement Twitter).

Dans un communiqué, l'instance a ajouté qu'elle avait tenté de trouver une alternative pour organiser les deux descentes dans une autre station mais aucune solution n'a pu être trouvée.