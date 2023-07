Les deux équipes belges en finale de l'Euro U18 à Krefeld

Les deux équipes belges de hockey des moins de 18 ans se sont qualifiées pour la finale des championnats d'Europe U18, samedi à Krefeld, en Allemagne. Les filles se sont imposées en demi-finales 3-1 devant l'Angleterre et défieront dimanche pour le titre soit l'Espagne, soit l'Allemagne. Les garçons ont eux émergé aux shoot-outs 3-2 face aux Pays-Bas, après un partage 2-2 et seront opposés à l'Allemagne, dimanche pour l'or.

L'équipe féminine, dirigée par Joy Jouret s'est imposée grâce à un but d'ouverture d'Elise Bertram (18e) et deux autres, sur PC et sur stroke, de la Louvaniste Perinne De Clerck en 2e période (41e et 32e). La réduction au marquoir est venue du stick de l'Anglaise Mia Moore (35e). Les jeunes Belges avaient terminé à la 1re place du groupe A après des succès sur l'Écosse (3-1), l'Irlande (5-1), la France (5-0) et un partage avec l'Allemagne (0-0). Elles joueront dimanche (16h45) contre les vainqueurs de l'autre demi-finale entre l'Espagne et l'Allemagne.

Les garçons de Benjamin Van Hoof ont fait jeu égal avec les Néerlandais, avec deux buts signé Charlie Langendries (41e et 50e). À la loterie des shoot-outs, ils se sont qualifiés grâce à un dernier duel remporté par Hugues Molenaar face au keeper adverse, alors que le gardien belge Alexis Van Havere stoppait la tentative néerlandaise. Eux aussi avait conclu la phase de poules à la 1re place, étant invaincus après 4 victoires sur l'Écosse (8-1), l'Irlande (8-0), l'Allemagne (3-2) et l'Autriche (2-0). Dimanche, ils retrouveront les Allemands, cette fois pour le titre, après que les joueurs locaux ont écarté l'Espagne 8-6 dans la 2e demi-finale.