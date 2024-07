Les douze Belgian Cats à l'entraînement à cinq jours d'entamer leur parcours olympique

C'est avec les deux Julie, Allemand et Vanloo, que les Belgian Cats de Rachid Meziane ont foulé mercredi le parquet du Lange Munte de Courtrai, leur camp de base pour la phase de groupes des Jeux Olympiques de Paris. Au terme d'une préparation de six matchs immaculée, tous les voyants semblent au vert pour les championnes d'Europe.

Après avoir répété quelques phases tactiques à l'abri des regards indiscrets et aiguisés à l'approche des Jeux, les Cats ont terminé leur session matinale par une séance de tirs à distance et de mouvements collectifs basiques.

Dans la joie et la bonne humeur, sourires déployés chez chacun, les Cats n'ont pas manqué de fêter l'anniversaire de Bethy Mununga, 27 ans lundi.