Les Dragons joueront le match d'ouverture contre l'Italie, championne d'Europe et du monde

(Belga) La Belgique jouera le match d'ouverture de l'Euro masculin de volley face à l'Italie, tenante du titre, également championne du monde et l'un des quatre pays hôtes de la compétition, le lundi 28 août 2023, selon le calendrier publié par la Confédération européenne de volley (CEV).

Les Red Dragons disputeront un deuxième match compliqué le 31 août contre la Serbie, victorieuse de l'avant-dernière édition, en 2019. Après avoir défié les deux derniers vainqueurs, les Belges affronteront l'Allemagne le dimanche 3 septembre puis l'Estonie le 5 avant de terminer cette phase de groupes le mercredi 6 septembre contre la Suisse. L'Euro masculin 2023 est organisé conjointement par l'Italie, la Bulgarie, la Macédoine du Nord et Israël. Les huitièmes de finale (8-10 septembre) et les quarts de finale (11-12 septembre) se joueront en Italie et en Bulgarie. Les demi-finales et les finales se disputeront à Bologne, en Italie, les 14 et 16 septembre. Le tirage au sort avait été effectué le 16 novembre. Les quatre premiers de chaque groupe avancent en huitièmes de finale. Le groupe de la Belgique croise avec le C, composé de la Macédoine du Nord, du Danemark, du Monténégro, des Pays-Bas, de la Pologne et de la République tchèque. (Belga)