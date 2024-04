Les épreuves de triathlon des Jeux menacées par la mauvaise qualité des eaux de la Seine

Les épreuves de triathlon, prévues les 30, 31 juillet et 5 août et en eau libre les 8 et 9 août restent menacées par de fortes précipitations qui dégraderaient l'eau de la Seine, via le rejet dans son lit des eaux usées mélangées aux eaux pluviales.

En cas de "gros orage" ou "très forte pluie" la rendant impropre, "il pourra être fait usage des jours de contingence" pour décaler les épreuves "d'un ou deux jours".