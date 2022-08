Les espoirs belges terminent les Mondiaux de kayak-polo à la 8e place

(Belga) L'équipe nationale belge espoirs (U21) de kayak-polo a terminé au 8e rang des Mondiaux de la discipline, samedi à Saint-Omer, en France. Dans leur dernier match de classement pour la 7e place, les jeunes Belges se sont inclinés 3-6 face à la Grande-Bretagne.

Versée au 1er tour dans le groupe B de la compétition, l'équipe espoirs composée de Joppe Somers, Robin Mussly, Tim Rogghee, Mats Mampaey, Thomas Laperre et Daan Van de Vreken a d'abord partagé 5-5 avec Taïwan, avant de s'imposer 5-2 sur les Pays-Bas et 8-0 sur l'Argentine. Elle a terminé ce 1er tour par une défaite 0-5 face à la Grande-Bretagne, 1ère du groupe devant la Belgique. La Belgique s'est ensuite classée 4e au tour suivant après des défaites devant la France (1-2), l'Allemagne (2-5) et l'Espagne (2-6), un succès 2-1 sur la Suisse et un partage 4-4 avec le Portugal. Seuls les 2 premiers de cette phase disputaient les demi-finales croisées. La Belgique s'est finalement incliné 6-3 face aux Britanniques, 4e de l'autre groupe, pour les places 7 à 8. La finale opposera en soirée l'Allemagne à l'Espagne, tandis que la médaille de bronze se jouera entre la Pologne et l'Italie. Parallèlement aux espoirs, l'équipe belge seniors est également engagée à Saint-Omer. Dernière de son groupe au 1er tour et en tête de la poule rassemblant les 5 derniers de groupes, la Belgique jouera encore contre la Suède samedi, avant un dernier match de classement dimanche pour les places 13 à 18. (Belga)