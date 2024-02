Les Etats-Unis battent le Sénégal 39-101 en clôture du tournoi d'Anvers

Les Etats-Unis, champions du monde et olympiques, ont nettement battu le Sénégal 39-101 en clôture du tournoi de qualification pour le tournoi olympique de basket féminin, dimanche soir au Sportpalais d'Anvers. Dans l'après-midi, les Belgian Cats avaient battu le Nigeria 78-61 dans leur dernier rendez-vous anversois, dans un duel entre deux équipes déjà qualifiées pour les Jeux.

Plus tôt dans la journée, la Belgique, championne d'Europe, a battu le Nigeria, champion d'Afrique, 78-61, devant plus de 11.000 personnes.

Menant de 27 points à la mi-temps (23-50), les Américaines se sont baladées dimanche. Rhyne Howard (25 points et 8 rebonds) et Napheesa Collier (22 points) se sont mises en évidence, les autres joueuses américaines restant sous la barre des 10 points. Du côté des vice-championnes d'Afrique, Yacine Diop a mis 14 points.

Antonia Delaere a été la plus prolifique sous les anneaux côté belge avec 15 points, suivie par Emma Meesseman (14 points et 8 rebonds). Côté nigérian, Elizabeth Balogun (17 points) et Amy Okonkwo (16 points) se sont distinguées.

Les Etats-Unis, qui viseront une 8e médaille d'or olympique consécutive cet été à Paris, terminent le tournoi d'Anvers avec trois victoires en autant de matchs.

Les Belgian Cats n'ont connu qu'une seule défaite, concédée de justesse face aux Américaines mercredi (81-79). Elles ont ensuite battu le Sénégal 97-66 vendredi, décrochant une seconde qualification pour les Jeux de suite, après les JO de Tokyo où elles avaient été éliminées par le Japon en quarts de finale et avaient pris la 7e place.