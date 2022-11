Les États-Unis détrônés pour la première fois en tête du classement FIBA, la Belgique 30e

(Belga) Pour la première fois depuis l'intronisation du classement FIBA en 2010, les États-Unis n'occupent plus la première place du classement du basketball mondial dévoilé par la FIBA vendredi. Les Américains sont détrônés par l'Espagne suite aux résultats de la dernière fenêtre internationale. La Belgique se classe elle 30e.

Avec 758,6 points, l'Espagne devance de peu les États-Unis, désormais deuxièmes avec 757,5 points. Lors de la dernière fenêtre internationale, les Espagnols, champions d'Europe et du monde en titre, ont décroché deux victoires contre l'Italie et les Pays-Bas lors des qualifications pour la Coupe du monde 2023. Les Américains, qui disputent ces qualifications sans leurs joueurs NBA, ont eux chuté face au Brésil avant de s'imposer contre la Colombie. La Belgique, pour sa part, perd une place au classement et se retrouve désormais 30e après ses défaites contre la Turquie et la Grèce dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde. (Belga)