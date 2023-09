Les Européens survolent la première journée

L'Europe a pris le large sur le parcours du Marco Simone Golf et mène de cinq points (6,5 à 1,5) avant les deux dernières journées samedi et dimanche.

Même tarif pour Max Homa et Wyndham Clark qui ont longtemps été en position d'offrir une première victoire à "Team USA", avant que Justin Rose n'arrache le nul.

Mais les Américains ont dû se contenter au final d'un match nul et d'un demi-point, rejoints au score après avoir mené de deux trous, après des putts stratosphériques de Hatton puis de Hovland dans le final.

Justin Thomas et Jordan Spieth sont alors passés en tête dans leur duel les opposant au Norvégien Viktor Hovland et à l'Anglais Tyrrell Hatton.

On pourrait aussi citer l'Anglais Matt Fitzpatrick qui, associé au Nord-Irlandais Rory McIlroy, a enchaîné cinq birdies entre les trous N.2 et N.6 pour distancer d'entrée Collin Morikawa et Xander Schauffele qui se sont inclinés sur le score sans appel de 5 & 3.

Mais en vérité, l'Europe avait déjà mis KO les Etats-Unis dès la session matinale, conclue sur le score de 4 à 0, du jamais-vu dans l'histoire de la Ryder Cup pour une équipe européenne.

Signe que cette première journée est en bien des points historique, c'est aussi la première fois dans l'histoire de l'épreuve créée en 1927 que les Etats-Unis finissent un vendredi sans une seule victoire.