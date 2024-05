Les Gantois champions malgré une courte défaite 2-3 face au Watducks en finale retour

Les Canards waterlootois, mieux inspirés que samedi, ont néanmoins dû attendre la 29e minute pour mener les débats sur une conclusion de Blaise Rogeau. Les Gantois ont directement réagi via Emile Esquelin (32e), ramenant les deux équipes à égalité peu avant le repos (1-1).

Les joueurs de Pascal Kina s'imposent à la différence de buts (+5) sur les 2 manches après avoir fait un grand pas vers un 2e sacre de rang en l'emportant 7-1 samedi à l'aller. C'est le 3e titre des Buffalos, après ceux de 1921 et celui de la saison dernière, obtenu après 102 ans d'attente.

Dans le 3e quart-temps, après une faute intentionnelle de la défense brabançonne sur Etienne Tinevez, Sean Murray a donné l'avance aux Gantois sur stroke (42e). Dans un sursaut d'orgueil, les joueurs de Jean Willems ont arraché la victoire sur un dernier pc transformé par Gaëtan Dykmans (62e) et le but victorieux et honorifique de Rogeau (68e).

La Gantoise avait éliminé en demi-finales le Léopold, premier de la phase classique du championnat, alors que le Watducks avait pris le meilleur sur le Dragons.

Déjà auteur d'un doublé messieurs/dames en 2023, le club de la Noorderlaan prolonge ainsi cette performance, puisque son équipe féminine s'est également adjugé le titre dans sa finale face au Braxgata, le 6e de son histoire et le 4e consécutif.