Les Gantoises ont pris option sur la finale, Braxgata et Dragons séparés d'un but

La Gantoise, triple championne de Belgique en titre, a 2 buts d'avance face au Waterloo Ducks (1-3) à l'issue de sa demi-finale aller des play-offs de la Belfius Hockey League, le championnat de Belgique de hockey féminin, samedi. Le Braxgata a lui pris l'avantage d'un but en venant à bout 2-1 du Dragons dans la seconde demie. Un point, soit un match nul, suffira à ces 2 clubs vainqueurs, dimanche, lors du match retour pour assurer leur place en finale, les 11 et 12 mai prochains, à la Wilrijkse Plein d'Anvers.

La marge est plus serrée pour le Braxgata, vainqueur 2-1 sur le Dragons grâce à des buts d'Astrid Vandermeiren (40e) et Lyne Van Dieren (42e), après l'ouverture du score de Teresa Viana en tout début de seconde période (36e).

A Waterloo, les Gantoises ont été menées au score sur suite de pc conclue par Nahia Balon-Perin (11e). Les joueuse de Kevan Demartinis ont égalisé 5 minutes par Alexi Van Remortel, avant de prendre l'ascendant en 2e mi-temps par Alix Gerniers (62e, pc) et s'assurer, via Astrid Bonami sur un tir de revers (64e), un petit matelas de deux buts avant la manche retour de dimanche.

Dimanche (12h00), Gand accueillera le Watducks pour la manche retour et dans le même temps le Braxgata ira défendre ses chances au Dragons. Si Waterloo Ducks et Dragons s'imposent dimanche, les quatre équipes se joueront la qualification à la différence de buts sur les 2 rencontres. Si l'égalité persiste, on ira aux shoot-outs.