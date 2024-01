Les hockeyeuses qualifiées pour les JO de Paris après leur succès sur la Grande-Bretagne

Les hockeyeuses belges deviennent le 3e collectif féminin à disputer un tournoi olympique dans l'histoire du sport belge, après le hockey, déjà, à Londres (2012) et les Belgian Cats en basket, à Tokyo (2021).

La Belgique a repris l'avantage en seconde période sur une phase confuse. Le 3e pc belge, tiré par Vanden Borre, a été dévié en hauteur par un défenseuse adverse avant d'être touché fautivement du bras par Alix Gerniers et atterrir dans le but britannique (34e). Le but a néanmoins été validé, l'arbitrage vidéo demandé par la Grande-Bretagne étant trop tardif.

En fin de match, bien isolé par Nelen puis Abi Raye, Justine Rasir a réussi le break (55e), mais Elena Rayer, sur suite de pc, a relancé le suspense à 3 minutes du terme (57e). La Belgique a tenu bon dans les dernières secondes, se qualifiant pour leur 2e JO, après Londres 2012 où elles avaient terminé 11e.

La première demi-finale avait vu l'Espagne (FIH-8) décrocher le 1er des 3 tickets olympiques attribués à Valence en battant l'Irlande (FIH-13) 3-0 aux shoot-outs. Les Red Sticks n'avaient pas réussi à percer le bloc défensif des Irlandaises, le duel se terminant sur un nul 0-0. Irlande et Grande-Bretagne auront encore une 2e chance samedi d'empocher le 3e et dernier billet olympique, réservé au vainqueur du match pour la 3e place.