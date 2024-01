Les Indoor Red Lions abordent jeudi leur Euro de Louvain avec des ambitions de podium

Pour le sélectionneur de l'équipe belge Maxime Bergez, l'objectif minimum est de finir parmi les cinq premiers du tableau final (à 10 équipes) et ainsi se qualifier pour les prochains Mondiaux, "mais l'ambition existe également d'atteindre le podium", selon Bergez.

Les Indoor Red Lions s'étaient révélés aux yeux du grand public, remportant le titre de vice-champion d'Europe en 2018 à Anvers après une défaite aux shoot-outs face aux Autrichiens, les actuels champions du monde et d'Europe en titre. Sixièmes à Berlin en 2020 et 5es du dernier Euro de Hambourg, les Belges veulent poursuivre leur progression après leur 5e place aux Mondiaux de 2022 et le démontrer devant leur public.