Les Indoor Red Lions battent les Tchèques 8-2 et prennent option sur les demi-finales

La Belgique a rapidement été menée 0-2 au score par Josef Toms (2e), puis sur le premier pc tchèque transformé par Vit Soukup (11e). Dans la minute suivant le festival Philippe Simar a commencé, l'attaquant bruxellois inscrivant 6 des 7 buts belges ayant permis à la Belgique de décrocher sa 2e victoire (13e, 19e, 20e, 23e, 30e et 39e). Cyril Hermans (36e) et Mallory Magnant (40e) ont clôturé le net succès des hommes de Max Bergez en fin de partie.

Plus tôt dans la journée, toujours dans la poule B, les Polonais (FIH-12), tombeurs de la Belgique jeudi (4-2),ont subi une double défaite, 4-5 devant l'Ukraine (FIH-18) et encore plus surprenante 5-6 face au Portugal (FIH-22). Le Portugal, battu 2-10 par les Tchèques vendredi midi, revenant ainsi à hauteur des Belges en tête du classement, amis avec un match de plus.

Dans le groupe A, les deux ténors du tournoi, l'Autriche (FIH-1) et l'Allemagne (FIH-6), se sont neutralisés vendredi 5-5 et partagent la tête d leur poule avec 7 points. Une unité derrière eux, seule l'Espagne (FIH-20), que les champions du monde autrichiens affrontent samedi, peut encore les inquiéter pour la qualification en demies. La Suisse (3 pts) et la Croatie (0) joueront pour les places 5 à 10.