Les Indoor Red Lions battent l'Ukraine 8-3 et affronteront l'Allemagne en demi-finale

Avec son succès 8-3 devant l'Ukraine lors de son 4e et dernier match de la phase de poules, la Belgique a conservé la tête du groupe B de l'Euro de hockey en salle messieurs, samedi au Sportoase de Louvain. Les Indoor Red Lions (FIH 4) affronteront en demi-finale l'Allemagne, 6e mondiale, a terminé à la deuxième place du groupe A. L'autre rencontre du dernier carré mettra aux prises l'Autriche et la Pologne.

Avec Philippe Simar au jeu seulement quelques minutes en début de match, à nouveau blessé au genou, les hommes de Max Bergez ont ouvert le score à la 6e minute sur une descente de Maximilian Langer. Vitalii Kalinchuk a rétabli l'égalité sur contre dans les secondes suivantes (8e).

Dans le 2e quart-temps, Kalinchuk a donné l'avance à son équipe sur une erreur défensive belge (14e). Gaëtan Dykmans ratait un stroke (18e), mais sur la même phase en début de seconde période, Langer mettait enfin un terme à quatre ratés consécutifs pour égaliser. Dykmans redonnait l'avance sur le 2e pc belge (3-2, 24e), avant que Mallory Magnant (33e et 38e) et Dykmans (34e et 36e) ne consolident le succès belge. Un dernier pc ukrainien et un dernier goal de Guerlain Hawaux fixaient le score dans la dernière minute (40e).