Les Indoor Red Lions décrochent le bronze après leur succès 7-6 sur l'Autriche

Les Indoor Red Lions, l'équipe nationale messieurs de hockey en salle, ont décroché la médaille de bronze des Championnats d'Europe, dimanche au Sportoase de Louvain. Ils ont battu 7-6 l'Autriche, 1re mondiale et championne du monde en titre, dans la petite finale pour le bronze.

Menés 0-2 après des buts autrichiens signés Fülöp Losonci (3e) et Fabian Unterkircher (5e), les hommes de Max Bergez ont renversé la situation pour égaliser, via Maximilian Langer (8e, pc; et 20e).

S'en est suivi un match de ping-pong. La Belgique a pris l'avance (via Gaëtan Dykmans et Nicolas Bogaerts), mais l'Autriche a égalisé à chaque fois dans la foulée par son capitaine Unterkircher. A 9 secondes de la fin du 3e quart, Dykmans a porté le score à 5-4 en faveur de la Belgique sur un 6e pc, et Langer a transformé le suivant.