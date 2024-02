Les Indoor Red Lions sans leur capitaine Philippe Simar en demi-finale

L'actuel meilleur buteur du tournoi et capitaine de l'équipe belge, Philippe Simar, a vu sa blessure au ligament croisé du genou droit se réveiller. Cyril Hermans est lui aussi incertain après s'être blessé à la cheville gauche. Simar sera d'office absent face à l'Allemagne pour la demi-finale de samedi soir, qui a été avancée à 18h35 par les organisateurs. L'autre demie entre l'Autriche et la Pologne est elle déplacée à 20h00.

"J'espère pour Philippe que ce n'est pas trop grave et que cela ne remet pas la suite de sa saison en question", s'inquiète le coach Max Bergez. "Cela modifie évidemment notre structure et les rotations. Nous travaillerons avec des paires différentes. Il est un élément très important et notre jeu était fort axé sur lui, mais nous avons d'autres possibilités."