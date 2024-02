Les Indoor Red Lions unanimes: "les supporters ont joué leur rôle de 7e homme"

Menés 0-2 après 11 minutes, les Indoor Red Lions ont inversé la tendance quelques secondes plus tard pour finalement s'imposer 8-2 face à la République tchèque dans un match quasi décisif pour l'accession au dernier carré de leur Euro de hockey en salle, vendredi soir à Louvain. Unanimes, les joueurs belges ont tous salué et remercié leur public, "déterminant dans le rôle du 7e homme".

Le coach Maxime Bergez en est également conscient. "Les supporters nous ont bien aidé. On savait qu'on était un peu dos au mur ce soir (vendredi, ndlr). Je pense que les autres résultats du groupe nous ont aussi rassuré et nous ont un peu mis en confiance. Malgré le retard au score en début de match, on est resté très confiants. On connaissait bien les options et on a su bien s'adapter tout en restant très calme. Il n'y a rien à faire mais avoir un public comme celui-là qui nous pousse, ça change vraiment beaucoup."

A l'inverse de jeudi soir lors de la défaite devant la Pologne contre laquelle il était resté presque muet (1 but), la Belgique a pu compter vendredi sur un Philippe Simar en pleine confiance. Avec 6 des 8 buts inscrits contre les Tchèques à son actif, le capitaine des Lions passe en tête du classement des buteurs avec 10 réalisations en 3 matchs. "C'est ce que l'on me demande, c'est pour cela que je suis là, pour mettre des goals. C'est ma force et c'est ce que je vais essayer de faire demain (samedi) contre l'Ukraine aussi. On jouera comme aujourd'hui avec le coeur, pour le maillot et les supporters. On est enfin dans le tournoi et en communion avec le public. Demain sera une belle journée", a-t-il conclu.