Les Indoor Red Panthers partagent 2-2 avec les Tchèques et sont déjà assurées du maintien

Les Indoor Red Panthers ont partagé l'enjeu 2-2 avec à la République tchèque, 2e nation mondiale, vendredi midi, dans leur 2e match du groupe A des championnats d'Europe féminin de hockey en salle, à Berlin, en Allemagne. Ce résultat, conjugué au succès de jeudi 4-2 sur la Turquie (FIH-16), assure déjà à la Belgique de ne plus pouvoir être rejointe par les Turques et d'éviter la 5e place du groupe, synonyme de descente en division B.

Face à une équipe contre laquelle elle avait perdu 1-6 dans son match d'ouverture du Mondial 2023, la Belgique a ouvert le score sur un débordement de Marie Ronquetti (5e). Les Tchèques égalisaient et prenaient l'avance dans les 2 dernières minutes du 2e quart-temps, grâce à Natalie Hajkova, qui transformait le 2e pc tchèque (19e) et était ensuite à la reprise d'un centre pour tromper Marie Goethals de Mude (20e). Le 3e quart était à l'avantage des médaillées de bronze du dernier Mondial, mais Ronquetti rétablissait l'égalité sur le 1er pc belge obtenu à quelques secondes de la fin de la période. Le marquoir n'évoluait plus dans les 10 dernières minutes, malgré plusieurs occasions belges.

Au classement du groupe A, l'Allemagne mène avec 6 points en 2 matchs, devant l'Espagne (FIH-18), également 6 unités mais en 3 matchs, que les Belges, 3es (4 points), rencontreront vendredi soir. Un match vraisemblablement décisif pour la 2e place du groupe, qui donne accès aux demi-finales. La Tchéquie est 4e (1 point) et la Turquie 5e (0 point).