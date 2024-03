Les Italiennes de Conegliano éliminent Eczacibasi Istanbul et rejoignent Milan en finale

Congliano jouera sa 5e finale de Ligue des Champions. Les championnes d'Italie ont gagné l'édition 2021 et perdu celles de 2017, 2019 et 2022.

Le club de Vénétie avait émergé la semaine dernière 3 sets à 2 à l'issue du match aller non sans avoir perdu les deux premières manches: 26-28, 20-25, 25-14, 25-22 et 18-16.

Mardi, l'équipe italienne de Vero Volley Milan, où évolue la Yellow Tiger Laura Heyrman, avait obtenu la première place de finaliste grâce à sa victoire dans le set en or (11-15) obtenue chez les Turques du Fenerbahce Istanbul. Milan avait gagné le premier duel 3-0 (25-21, 27-25 et 25-20). Les Stambouliotes avaient arraché le droit de disputer le set en or grâce à leur succès 3 sets à 1 (25-15, 26-28, 25-22 et 25-23).

La finale se jouera le 4 mai.