Les jeunes Belges commencent par un succès sur la Géorgie

Shahin Salah (3:35), Jens Peirsman (7:14), Zeno Van Cauter (35:07) et Walid Aabdi (37:32) ont marqué les buts belges. Zaza Iashvili (10:29) et un but contre son camp de Peirsman (14:31) ont permis à la Géorgie d'égaliser provisoirement.

La Belgique jouera jeudi contre la Finlande et samedi contre la Lettonie, pays hôte de ce tournoi qualificatif.