Les jeunes Belgian Lions battus en demie joueront contre la Grèce pour le bronze

Xander Pintelon a marqué 11 points pour la Belgique. Le fer de lance Thijs De Ridder, passé des Antwerp Giants à Bilbao, en première division espagnole, mercredi dernier, n'est resté que quelques minutes sur le terrain et avant de sortir en raison d'une blessure à la main.

Face aux Israéliens, qu'ils avaient battus en phase de groupe, les jeunes Belges ont dû courir après le score lors du premier quart-temps (14-19) et n'ont pas réussi à réduire l'écart dans le deuxième (11-12). Dans le troisième quart-temps (8-23), ils ont été complètement lâchés, avant un dernier quart-temps plus équilibré (13-13).

Après des victoires contre l'Italie (72-64) et Israël (70-54) mais une défaite contre la Turquie (67-70), les Belges ont terminé à la deuxième place de leur groupe. En huitième de finale, les Belges ont battu l'Estonie (80-65) avant d'écarter, en quart de finale et après une belle remontée, la Lituanie (77-71).

Dans l'autre demi-finale, qui aura lieu plus tard samedi, la France a dominé 98-51 la Grèce. Dimanche, la finale Israël-France se jouera et 20h00 et sera précédée par le match pour la 3e place Belgique-Grèce à 17h30.