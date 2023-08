Les jeunes Red Dragons débutent leur campagne en disposant du Chili

L'équipe belge U19 masculine de volley a réussi son entrée en matière au Mondial U19 organisé en Argentine, jeudi. Les jeunes Red Dragons se sont imposés face au Chili (3-0) à l'occasion de leur première rencontre dans le groupe D. Les sets se sont soldés sur le score de 25-21, 25-18 et 25-22.

Dans la poule D se trouvent, aux côtés de la Belgique et du Chili, l'Italie, le Brésil et le Mexique. L'Italie est en tête du groupe avec deux victoires en autant de rencontres, tandis que le Brésil et la Belgique sont à égalité avec une victoire en un seul match. Le Chili comme le Mexique ont perdu leurs deux premiers matches.

La Belgique affrontera le Brésil vendredi, l'Italie samedi et le Mexique dimanche.