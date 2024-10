Les joueuses belges d'Espagne s'imposent

Les Espagnoles d'IDK Euskotren (avec les Belgian Cats Nastja Claessens et Becky Massey) se sont imposées 54-62 face aux Roumaines de Sepsi jeudi dans leur deuxième rencontre dans la phase de poule (groupe C) de l'EuroCoupe féminine de basket.

Dans le groupe B, les Espagnoles de Jairis (avec Billie Massey) l'ont également emporté, plus largement 58-83, chez les Polonaises de Lublin.

Nastja Claessens (5 points, 2 rebonds, 1 contre) et Becky Massey (5 points, 7 rebonds, 2 Passes) faisaient partie du cinq majeur de IDK Euskotren, et ont été alignées respectivement 18 et 30 minutes.

Billie Massey a été alignée 20 minutes avec Jairis. Elle a marqué 6 points, pris 4 rebonds, donné 2 passes et réalisé une interception.

IDK Euskotren se rendra chez les Grecques de Voula tandis que Jairis se déplacera chez les Françaises d'Angers lors de la prochaine journée.