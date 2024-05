Les judokas belges en stage à Anvers à une semaine des Mondiaux

Plusieurs judokas belges sont actuellement en action au Grand Chelem de judo au Kazakhstan, mais certains ont pris part à un stage d'entraînement à Anvers samedi avant les Mondiaux, qui se dérouleront à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, et débuteront le 19 mai.

Ce stage est un test final qui permettra de déterminer les points à améliorer. Matthias Casse est manifestement en pleine forme et veut obtenir un bon résultat à Abou Dhabi. Il est d'ores et déjà assuré d'un ticket olympique. D'autres judokas, comme Gabriella Willems, Mina Libeer, Sami Chouchi et Toma Nikiforov, espèrent également se rendre aux Jeux de Paris.

Au total, la Belgique se rendra à Abou Dhabi avec 12 judokas. Il s'agit du dernier tournoi important pour accumuler des points avant les Jeux Olympiques. Le classement olympique après Abou Dhabi déterminera qui sera présent l'été prochain à Paris.