Les kayakistes du CRB champions de Belgique de descente de rivière sprint par équipes

Sur les eaux de l'Ourthe et au terme des deux descentes, les trois sociétaires du Cercle des Régates de Bruxelles Kayak ont devancé, en 49.47, de 12 dixièmes de seconde les kayakistes du Cercle Nautique Meuse et Lesse (RCNML), composé de Louis Malevez, Léo Montulet et Mathijs Mertens et de 4.95 la 2e équipe du CRBK (Enea Mayrhofen/Sacha Mathot/Achille Leonard).

En marge de ces Nationaux par équipes, Léo Montulet, vainqueur de la Coupe du monde de rivière en 2023, a démontré sa bonne forme en remportant la distance classique du Mava, première manche de la Coupe de Belgique de descente de rivière. Le Dinantais, en 42.67, a devancé Kilian Meersmans (44.21) et Lean Bogaerts (45.07).