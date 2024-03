Les Kényanes, en démonstration, s'offrent les cinq premières places

Depuis des années, les Africains de l'Est dominent les Mondiaux de cross-country, mais à Belgrade, une nation s'est démarquée chez les dames. Un quintette kényan s'est rapidement détaché et à la fin, la championne en titre Beatrice Chebet a triomphé. Elle a devancé ses compatriotes Lilian Kasait Rengeruk et Margaret Chelimo Kipkemboi. Emmaculate Achol et Agnes Ngetich ont raté de peu le podium.

La Norvégienne Karoline Bjerkeli Grovdal, qui est devenue championne d'Europe à Bruxelles en décembre, a été la meilleure européenne à Belgrade, se classant quatorzième.