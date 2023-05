Les Lakers corrigent à leur tour Golden State, Miami reprend l'avantage contre New York

Battus de 27 points lors de la deuxième manche à Golden State, les Los Angeles Lakers ont répondu dans la troisième manche de la demi-finale des playoffs de la Conférence Ouest de la NBA, la ligue nord-américaine de basketball, avec une victoire 127-97 face aux Warriors. À l'Est, Miami a repris les commandes de la série contre New York (105-86).

Après la pause, Anthony Davis (25 points, 13 rebonds) et LeBron James (21 points) ont porté le coup fatal pour permettre aux Lakers de prendre leurs distances et de mener 2-1 dans la série. La quatrième manche est prévue mardi à 4h00 heure belge, toujours à Los Angeles.

À l'Est, Miami a repris le contrôle de sa demi-finale contre New York. De retour après une blessure à la cheville qui l'avait privé de la deuxième manche, Jimmy Butler a été une nouvelle fois l'homme fort du Heat avec 28 points. En face, les Knicks n'ont jamais su répondre à l'intensité des Floridiens et seul Jalen Brunson (20 points) a tenté de maintenir le navire à flot. La quatrième manche aura lieu à Miami mardi à 1h30 heure belge