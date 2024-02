Les Lakers retrouvent LeBron James et Anthony Davis et mettent fin à la série des Knicks

Les Los Angeles Lakers ont mis fin à la série de 9 victoires consécutives des New York Knicks (105-113) samedi en NBA, la ligue nord-américaine de basket. Avec leurs superstars LeBron James (24 points, 5 assists, 5 rebonds) et Anthony Davis (12 points, 18 rebonds, 5 assists) de retour sur le parquet, les Angelenos ont conquis une victoire collective, avec six joueurs à 10 points ou plus.

Les Knicks occupent cependant une belle 4e place à l'Est avec 32 victoires et 18 défaites. Los Angeles renforce son bilan positif (26v-25d) et figure à la 9e place de l'Ouest, virtuellement qualifié pour les play-in.

L'inquiétude a été de courte durée pour les Lakers qui ont retrouvé James et Davis, absents du match précédent. Du côté new-yorkais, Jalen Brunson (36 points, 10 assists, 6 rebonds) n'a pas permis aux siens de porter à 10 le nombre de victoires consécutives.

La performance de la soirée a eu lieu à Atlanta, où les 60 points de Stephen Curry n'ont finalement pas suffi aux Golden State Warriors pour venir à bout des Hawks (141-134). 'Chef' Curry a enflammé la salle mais Trae Young (35 points, 6 assists) a mené les siens à la victoire, assisté par Clint Capela (17 points, 15 rebonds) et un Jalen Johnson au four et au moulin (21 points, 13 rebonds, 8 assists).

Atlanta (22v-27d) s'accroche à sa 10e place de l'Est qualificative pour le play-in. Pour Golden State, 12e de la Conférence Ouest avec 21 victoires et 25 défaites, l'avenir semble incertain.

Au sommet de l'Est, Milwaukee (2e, 33v-16d) et Cleveland (3e, 31v-16d) se sont imposés respectivement face à Dallas (117-129) et San Antonio (101-117). Sans Joel Embiid, blessé, Philadelphie (5e, 30v-18d) a prolongé sa période mitigée avec une défaite à domicile contre Brooklyn (121-136).