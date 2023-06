Les Lions 3x3 se qualifient pour les quarts de finale contre l'Autriche

Les Lions 3x3 ont remporté leur troisième et dernier match de groupe contre l'Espagne (21-14) aux Jeux Européens de Cracovie, en Pologne, vendredi. Dennis Donkor, Thibaut Vervoort et Bryan De Valck se sont qualifiés pour les quarts de finale grâce à leur victoire. L'Autriche les attend samedi (16h10).

Les Belges n'ont pas perdu de temps et se sont retrouvés rapidement à 9-0 et 13-3. Avec un score de 20-7, la fin du match semblait proche, mais les Lions ont connu un coup de mou et ont vu les Espagnols revenir à 20-14. Vervoort a marqué le point décisif de la victoire (21-14). Au total, il a marqué dix points. Donkor en a marqué huit et De Valck trois.

Jeudi, Donkor, Vervoort et De Valck, avec Caspar Augustijnen dans l'équipe, ont battu la Slovénie (21-8). Augustijnen s'est blessé dans ce match et est forfait pour le reste du tournoi en raison d'une blessure au genou. Après cela, les Belges se sont inclinés face à la Lettonie, championne olympique (16-21).