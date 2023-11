Les Lions et Bocholt en tête, Izegem toujours lanterne rouge

Aalsmeer rencontrera Volendam dimanche, tandis qu'Eupen recevra Visé le jeudi 30 novembre.

Au classement, Bocholt et les Lions sont en tête avec 18 points en 12 matchs, suivis par Visé (17 points, 11 matchs), Volendam (15 points, 11 matchs) et le trio composé du Sporting Pelt (12 matchs), Aalsmeer (11 matchs) et Hurry Up (12 matchs), qui comptent 13 points chacun. Eupen (11 matchs) et Bevo (12 matchs) ont 12 points et devancent Hubo (6 points, 12 matchs), Houten (3 points, 12 matchs) et la lanterne rouge Izegem, qui n'a pas pris un seul point en 12 matchs.