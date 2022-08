Les marathoniens demandent d'avancer le départ à Munich en raison de la chaleur

(Belga) Les marathoniens ont réclamé dans une lettre ouverte que le départ de leur épreuve soit avancé la semaine prochaine à Munich, lors des Championnats européens, en raison des prévisions météos qui annoncent une grosse chaleur.

A l'initiative de Athleten Deutschland, plus de cinquante athlètes ont signé cette missive à l'adresse des organisateurs et du diffuseur officiel, Eurosport, dont Hanne Verbruggen et Astrid Verhoeven côté belge. Le départ du marathon chez les dames est prévu lundi à 10h30 et l'épreuve chez les messieurs une heure plus tard. À ce moment, les prévisions annoncent déjà une température proche de 30 degrés et 37 degrés pour la journée. European Athletics, la fédération européenne d'athlétisme, serait prête à accueillir favorablement la demande. "C'est le rôle des organisateurs de protéger la santé des athlètes", a souligné l'Allemande Fabienne Königstein, membre de la commission des athlètes en Allemagne. Koen Naert, Soufiane Bouchikhi, Nicolaï Saké, Mieke Gorissen, Hanne Verbruggen et Astrid Verhoeven sont sélectionnés par la Belgique pour disputer les épreuves de marathon. (Belga)