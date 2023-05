Les Milwaukee Bucks limogent leur entraîneur Mike Budenholzer

"Aujourd'hui nous avons annoncé que les Milwaukee Bucks se sont séparés de l'entraîneur Mike Budenholzer. Ce fut une décision très difficile. 'Bud' a aidé à mener notre équipe pendant cinq incroyables saisons, jusqu'au premier titre des Bucks depuis 50 ans, puis dans une période faste", ont écrit dans une lettre ouverte aux fans le président de la franchise, Peter Feigin, et son directeur général, Jon Horst.

Meilleur bilan de la ligue à l'issue de la saison régulière et parmi les favoris au sacre final, les Bucks ont chuté d'entrée contre Miami dans la Conférence Est, une grosse déconvenue dont Budenholzer a fait les frais.

Privé de sa star Giannis Antetokounmpo pendant presque trois rencontres, Milwaukee n'a pas fait le poids contre le Heat au premier tour des play-offs, perdant la série 4 à 1.

Sous les ordres de Mike Budenholzer (2018-2023), les Bucks n'ont jamais manqué les playoffs, passant tout près d'une qualification pour les finales NBA dès 2019. Cette année-là, Budenholzer était nommé entraîneur de la saison.

Deux ans plus tard, Milwaukee battait finalement Phoenix en six matches pour remporter le titre de la NBA et mettre fin à un demi-siècle de disette depuis l'ère Kareem Abdul-Jabbar.