Les Néerlandaises écrasent l'Angleterre et sont en finale de l'Euro

Yibbu Jansen a joué un rôle essentiel dans cette victoire: elle a marqué le premier but de son équipe en début de deuxième mi-temps (seulement), sur un penalty corner. Jansen a ensuite marqué deux autres buts sur penalty. Frédérique Matla a inscrit deux buts et Pien Dicke et Marijn Veen ot aggavé la marque.

Dans l'autre demi-finale, prévue plus tard jeudi (20h), les Red Panthers affronteront l'Allemagne. Les Belges ont terminé deuxièmes de leur groupe, derrière les Néerlandaises, après des victoires contre l'Italie (6-0) et l'Espagne (5-0) et une défaite contre les Oranjes (0-2). L'Allemagne avait terminé en tête de l'autre groupe avec un bilan de neuf points en trois matches devant l'Angleterre.