Les Néerlandaises remportent leur 3e Pro League après leur victoire face à l'Allemagne

Les Red Panthers qui ont 24 points en 12 matchs, mais ne peuvent plus combler leur retard sur les Pays-Bas akirs qu'il leur reste quatre rencontres à jouer.

Les Pays-Bas comptent 37 points en 13 matchs. l'Argentine (32 points) et l'Australie (31 points) ont déjà disputé leurs 16 duels.

La Belgique jouera à deux reprises contre les Pays-Bas (1er et 4 juillet) et les États-Unis (2 et 5 juillet) à Anvers.