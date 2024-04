Les Nuggets de Jokic domptent les Wolves et repassent en tête à l'Ouest

Avec cette victoire 116-107, les champions en titre NBA ont pris une option pour la première place à l'Ouest à deux matches de la fin de la saison régulière.

Denver (56 victoires, 24 défaites) a désormais une victoire de plus que ses poursuivants Oklahoma et Minnesota (à égalité à 55-25) et ont leur destin entre les mains: ils affronteront les mal classés Spurs et Grizzlies samedi et dimanche. Malgré les 25 points d'Anthony Edwards et les 15 rebonds de Rudy Gobert, les Wolves ont chuté. Dans le même temps, Oklahoma a écrasé San Antonio (127-89), sans Victor Wembanyama laissé au repos.