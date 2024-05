Les Nuggets et les Pacers reviennent à égalité face aux Timberwolves et aux Knicks

Les Denver Nuggets ont battu les Minnesota Timberwolves (115-107) et les Indiana Pacers ont dominé les New York Knicks (121-89) dimanche en NBA, les deux équipes revenant à égalité 2-2 en demi-finale de leur conférence respective, disputée au meilleur des sept matches.

Le MVP de la saison régulière, Nikola Jokic, et son équipier Aaron Gordon, ont porté les Nuggets, champions en titre. Jokic a marqué 35 points, pris 7 rebonds et offert 7 passes, Gordon a ajouté 27 points, 7 rebonds et 6 passes.

Jamal Murray (19 pts, 8 passes, 5 rebonds) a aussi marqué la rencontre avec un tir au buzzer à la mi-temps, à plus de 16 mètres du cerceau.