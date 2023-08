Les Pays-Bas déroulent chez les messieurs, le pays de Galles jette un froid

Les Néerlandais, récents vainqueurs de la Pro League, champions d'Europe en titre et que de nombreux observateurs voient comme le grand favori du tournoi, ont étrillé la France et sa cohorte de joueurs évoluant dans le championnat de Belgique. Les Bataves se sont imposés grâce à des doublés de Pieters, Telgenkamp et Bijen, tous inscrits de plein jeu.

Dans la seconde rencontre de la journée, le Pays de Galles a réalisé un retentissant exploit. Menés 3-1 par les champions du monde, la 15e nation mondiale a réussi à arracher un point dans les 12 dernières minutes, face à un public allemand aussi nombreux que médusé.