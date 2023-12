Les Pays-Bas reconduisent leur titre en battant l'Argentine aux shoot-outs

Les Pays-Bas ont prolongé leur titre mondial des -21 ans en battant l'Argentine aux shoot-outs (4-1) en finale de la Coupe du monde féminine de hockey juniors disputée dimanche soir à Santiago du Chili. Jong Oranje et Leoncitas n'avaient pu se départager au terme des 60 minutes de jeu (2-2). Les Néerlandaises décrochent ainsi le trophée créé en en 1989 pour la 5e fois.

L'équipe dirigée par Dave Smolenaars était pourtant menée 0-2 à la mi-temps, après 2 pc transformés par les Argentines, via Zoe Diaz (20e) et la capitaine Valentina Raposo (29e). Les Néerlandaises ont réussi leur retour en seconde période, Mikki Roberts réduisant le score puis égalisant, également sur pc (35e et 57e). Aux shoot-outs, les Pays-Bas ont toujours mené à la marque, Jip Dicke inscrivant le 4e essai décisif.

Plus tôt dans la soirée, la Belgique avait décroché le bronze en battant 7-0 l'Angleterre dans la petite finale. Avec 5 buts inscrits dans cette dernière rencontre, l'attaquante des Young Red Panthers Astrid Bonami a terminé meilleure buteuse du tournoi, avec 11 réalisations. Elle devance les Néerlandaises Trijntje Beljaars et Mikki Roberts, toutes deux avec 8 buts.