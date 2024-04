Les Pelicans s'accrochent, Boston chute une deuxième fois

Les New Orleans Pelicans ont pris une option pour une qualification directe en play-offs NBA jeudi en s'imposant 135-123 face aux Kings de Sacramento, 8e de la conférence Ouest, qui promet encore quelques remous à deux matches de la fin de saison régulière.

Les Pelicans comptent une victoire de plus que Phoenix, 7e avec 47 succès (bilan: 48-32). Zion Williamson et C.J. McCollum, 31 points chacun, ont largement contribué au succès des leurs devant Sacramento, déjà assuré de disputer les play-in de NBA. De son côté, la franchise basée en Louisiane peut s'assurer une qualification directe en cas de victoire lors de ses deux derniers matches, contre Golden State vendredi et Los Angeles dimanche.

Warriors (9e) et Lakers (10e) ont par ailleurs des bilans identiques (45-35) à Sacramento, ce qui promet une fin de saison régulière encore mouvementée. Justement, Golden State a maintenu le cap en dominant Portland 100-92 jeudi, dans l'Oregon. Stephen Curry a inscrit 22 points (7 reb, 8 passes), tandis que Jonathan Kuminga en a ajouté 19.